"الصناعات الكهربائية" تعمق خسائرها لـ11 مليون ريال بـ6 أشهر

ارتفعت خسائر شركة "الصناعات الكهربائية" إلى 10.7 مليون ريال في النصف الأول، مقارنة بخسائر 5.8 مليون ريال في الفترة المماثل من العام الماضي.

وعلى صعيد أرباح الربع الثاني، عمقت أيضاً شركة "الصناعات الكهربائية" خسائرها لـ11.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر 1.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب تعميق الخسائر الفصلية إلى انخفاض المبيعات من 154.5 مليون ريال إلى 109.6 مليون بسبب الإغلاق المؤقت لمصنعين من مصانع الشركة كنتيجة لإغلاق المدينة الصناعية الثانية في الدمام من قبل الجهات المختصة، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد وتأجيل التوريد لبعض المشاريع وكذلك انخفاض مبيعات قسم الخدمات الأكثر ربحية بسبب إغلاق بعض مواقع المشاريع.