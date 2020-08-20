"التصنيع" تتحول لتسجيل خسائر فصلية 188.8 مليون ريال

سجلت شركة التصنيع الوطنية خسائر فصلية في الربع الثاني من 2020 بـ 188.8 مليون ريال مقارنة مع أرباح بقيمة 212 مليون ريال في نفس الفترة.

وسجلت الشركة صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة بلغ 265 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسارة بلغت مليار ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 75 % .

وعزت الشركة تسجيل هذه الخسائر إلى انخفاض متوسط أسعار البيع وإنخفاض حصة الشركة في ارباح الشركات الزميلة.

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وتراجعت الإيرادات الفصلية بنسبة 34% لتصل إلى 486 مليون ريال.

وكانت شركة التصنيع الوطنية قد أعلنت في وقت سابق انخفاض خسائرها في الربع الأول إلى 76.5 مليون ريال، مقابل 1.28 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع 94%، وبنسبة 83.6%، مقابل الخسائر التي تكبدتها في الربع السابق والتي كانت 466.6 مليون ريال.

وحققت التصنيع أرباحاً تشغيلية بلغت قيمتها 94 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 118.9 مليون ريال في الربع الأول من 2019، بتراجع 20.8%.