انخفاض خسائر "عناية" الفصلية 93% إلى 1.77 مليون ريال

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، تسجيل صافي خسارة قبل الزكاة والضريبة بلغ 1.769 مليون ريال خلال الربع الثاني مقابل تسجيلها خسائر بلغت 27,705 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 93.614%.

وسجلت الشركة صافي خسائر بلغ 12 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسائر بلغت 45 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 73%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى التحسن في صافي نتائج الاكتتاب بزيادة نسبتها 133%.

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وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حصة أقلية) في نهاية الفترة الحالية 135,917 ألف ريال سعودي مقارنة بـ208,778 ألف ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق بانخفاض قدره 34%. ومقارنة بإجمالي حقوق مساهمين قدره 138,286 ألف ريال سعودي في نهاية الربع السابق بانخفاض قدره 1.7%.

وبلغت ربحية السهم للربع الحالي (0.16) ريال سعودي للسهم الواحد. وتم احتساب ربحية السهم بناءً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وهو ما يمثل 15,000 ألف سهم. وبلغت ربحية السهم للربع المماثل من العام السابق (2.05) ريال سعودي للسهم الواحد، وتم احتساب ربحية السهم بناءً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة وهو ما يمثل 13,813 ألف سهم معدل.

وانخفضت خسارة السهم بنسبة 92% نظرًا لصافي الخسارة في الربع الحالي بـ2,369 ألف ريال سعودي مقارنة بصافي خسارة قدره 28,305 ألف ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.

وبلغت ربحية السهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 (0.88) ريال سعودي للسهم الواحد، وتم احتساب ربحية السهم بناءً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة لـ15,000 ألف سهم. وبلغت ربحية السهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 (3.37 ) ريال سعودي للسهم الواحد ، وتم احتساب ربحية السهم بناءً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة لـ 13,813 ألف سهم معدل.