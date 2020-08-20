"باتك" تخسر 10.3 مليون ريال في النصف الأول من 2020

تكبدت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية خسائر فصلية بلغت 7.2 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون ريالـ ومقابل خسائر في الربع السابق 3.1 مليون ريال، بارتفاع في الخسائر 131%.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت خسائر باتك 10.3 مليون ريال، مقابل أرباح 3.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تكبد صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة بصافي ربح خلال الربع المماثل من العام السابق بشكل جوهري إلى الانخفاض في إجمالي الربح بقيمة 11,182,019 ريال وذلك نتيجة الانخفاض في الإيرادات التشغيلية خلال الربع الحالي بنسبة 16.75% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة أنها تأثرت بانتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 في والإجراءات الاحترازية التي قامت حكومة المملكة بتطبيقها للحد من انتشار الفيروس مما كان سببا في انخفاض الإيرادات ببعض القطاعات التشغيلية في إحدى الشركات التابعة.

كما زادت التكاليف التمويلية بقيمة 569,274 ريالا نتيجة الزيادة في التمويلات البنكية في إحدى الشركات التابعة وذلك بهدف تمويل تنفيذ مشروع المواقف الذكية بالمنطقة الشرقية.