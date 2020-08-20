"ساتورب" تسجل خسائر فصلية بـ344 مليون ريال

أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات "ساتورب"، تسجيل صافي خسارة فصلية بعد الزكاة والضريبة بلغ 343,907 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل خسائر بـ474,893 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع 27.582%.

وسجلت الشركة صافي خسائر نصفية بلغ 989 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها خسارة بلغت 422 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 134%.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أن سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تأثر المصفاة بأعمال الصيانة الدورية لوحدات خط الإنتاج الثاني، والذي تسبب في انخفاض طاقة معالجة المصفاة بالإضافة إلى انخفاض هوامش الأرباح نتيجة لظروف السوق السائدة.