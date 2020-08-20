شركة تابعة لـ"البحري" توقع اتفاق بناء 10 ناقلات بـ410 ملايين دولار

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري توقيع وحدتها التابعة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة عقداً مع شركة "هيونداي ميبو للأحواض الجافة لغرض بناء 10 ناقلات كيماويات.

وقالت "البحري" في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إنه سيتم بناء 10 ناقلات كيماويات بحمولة 49,999 طن ساكن لكل ناقلة، تقدر تكلفة كل ناقلة بقيمة 41 مليون دولار أميركي.

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وتصل مدة العقد إلى سنتين وسبعة أشهر.

ومن المتوقع استلام جميع الناقلات على شكل دفعات ابتداءً من الربع الأول من العام 2022 وحتى الربع الأول من العام 2023.

وذكرت أن هذه الناقلات تصنف من نوع IMO Type 2 والتي تعمل بكفاءة في استهلاك الوقود وتتميز بالقدرة على نقل المواد الكيماوية والمواد البترولية المكررة.

وتعمل الشركة حالياً على تحديد الأثر المالي المتوقع والذي سينعكس عند استلام وتشغيل الناقلات العشر.

وسيتم تمويل العقد عن طريق التدفقات النقدية للشركة بالإضافة الى التمويل المصرفي.