هبوط أرباح الأندلس العقارية في النصف الأول 84% لـ6 ملايين ريال

تكبدت شركة الأندلس العقارية 6.5 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، مقابل أرباح 15.1 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل أرباح في الربع السابق 12.2 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، بلغت أرباح الأندلس العقارية 5.7 مليون ريال، مقابل أرباح 35.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 83.7%.

وقالت الشركة إن تكبد خسارة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل يعود إلى انخفاض الإيرادات نتيجة الإغلاق المؤقت للمولات والمراكز التجارية خلال الربع الحالي نتيجة الإجراءات الاحترازية في التصدي لجائحة فيروس كرونا المستجد (كوفيد 19) مما أدى إلى انخفاض مجمل الربح هذا برغم انخفاض تكلفة إيرادات الربح الحالي.

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كما انخفضت حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة التي تأثرت بالإغلاق المؤقت للمولات والمراكز التابعة لها.

وتم تسجيل خسارة انخفاض في القيمة لبعض العقارات الاستثمارية والممتلكات والمعدات بقيمة 20 مليون ريال.

وقالت الأندلس العقارية إن تكلفة التمويل ارتفعت مقارنة بالربع المماثل نتيجة تمويل الاستحواذ على برج مكتبي في مدينة جدة في أغسطس 2019م.