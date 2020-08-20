ما الذي يجذب المستثمرين إلى الفضاء؟

حصلت سبيس إكس على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار بعد نجاحها في أول إطلاق رواد للفضاء من الأراضي الأميركية منذ عام 2011.

وبذلك وصل تقييم الشركة إلى 46 مليار دولار شركة "فيدلتي إنفستمنتس" العملاقة للوساطة المالية، واحدة من أكبر المشاركين في الجولة الأخيرة، وكان قد ازداد اهتمام المستثمرين بالشركة بعد أن حصلت "سبيس إكس" مؤخراً على عقد بقيمة 316 مليون دولار لمدة خمس سنوات مع الحكومة الأميركية لإطلاق أقمار صناعية عسكرية في المدار بدءاً من عام 2022.

وطلبت "سبيس إكس" مؤخراً موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لنشر ما يصل إلى 5 ملايين محطة مستخدم أو صحن لاقط لشبكة النطاق العريض للأقمار الصناعية "ستارلنك" التي ستوفر إنترنت عريض النطاق عالي السرعة إلى المواقع التي لا تعمل فيها الشبكة بشكل جيد. مقارنة بمليون صحن موجود اليوم بعد أن سجل ما يقرب من 700 ألف شخص في أميركا اهتماماً بالخدمة.

وقد طورت "سبيس إكس" صاروخاً ونظام إطلاق قابلاً لإعادة الاستخدام لتقليل تكلفة رحلات الفضاء بشكل كبير.

هذه الجولة التمويلية هي الثامنة والعشرين خلال أقل من ثلاث سنوات جمعت "سبيس إكس" خلالها ما مجموعه 3.5 مليار دولار، آخرها كانت في 26 مايو 2020 بقيادة صندوق استثمار رأس مال مغامر لم يتم الإعلان عنه.

وتصدر سبيس إكس ومؤسسها إيلون موسك ما سمي بـ "سباق المليونيرات نحو الفضاء" حيث كانت المنافسة محتدمة بينه وبين كل من السير ريتشارد برانسون وشركته فيرجين أوربنت وبين جيف بيرزوس وشركته بلو أوريجين.

مع العلم أن إيلون ماسك هو خامس أغنى شخص في العالم بفضل الارتفاع الأخير في أسهم شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية. وتبلغ صافي ثروته الآن 86.5 مليار دولار، بينما يتربع جيف بيزوس في المركز الأول.