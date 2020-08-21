شركة تسعى لأكبر طرح عام في التاريخ... ما هي؟

تخطط مجموعة Ant Group المملوكة لقطب الأعمال الصيني ومؤسس شركة علي بابا الصينية جاك ما لطرح عام أولي مزدوج في بورصة هونغ كونغ وبورصة شنغهاي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع استهداف تقييم للشركة يبلغ نحو 255 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ عن مصادر على إطلاع بالأمر.

وتسعى الشركة الصينية لجمع ما يربو على 30 مليار دولار من الطرح ما سيصبح، حال نجاحه، أكبر طرح عام أولي بالتاريخ، وقال أحد المصادر للوكالة إلى أن الشركة الصينية العملاقة قد تنجح في تحقيق الأمر في ظروف مواتية بالسوق دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

و Ant Group هي المجموعة الأم لشركة علي بابا المدرجة في وول ستريت وحققت صافي ربح بالربع المنتهي في مارس الماضي وتعد الشركة هي أبرز الأصول المملوك لجاك ما وتتنوع أنشطتها من التكنولوجيا المالية إلى التسوق الإلكتروني وخدمات السياحة وتوصيل الطعام.

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وإذا نجحت الشركة في جمع 30 مليار سيصبح هذا الطرح الأولي هو الأكبر في التاريخ وهي المرتبة التي تحتلها حاليا عملاق النفط السعودي أرامكو التي نجحت في جمع 29.4 مليار دولار العام الماضي من خلال الطرح في السوق السعودي مع اقتراب تقييم الشركة العملاقة من تريليوني دولار.

فيما يبلغ تقييم المجموعة الصينية المملوكة لجاك ما 255 مليار دولار فقط وهو التقييم الذي يتخطى التقييم المجتمع لمجموعة غولدمان ساكس الأميركية ومورغان ستانلي بحسب بيانات بلومبيرغ.

وقال أحد المصادر للوكالة إن الشروط المتعلقة بعملية بيع الأسهم ما زالت طور الدراسة وقدم يتم تغييرها فيما رفض متحدث باسم المجموعة التعليق على الأمر.