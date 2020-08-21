شركة أميركية: سنختبر لقاح كورونا على 60 ألف شخص في سبتمبر

بينما تتسارع الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد واقتراب السباق على إنتاج لقاح محتمل لعلاج مرض Covid-19 من خط النهاية، يقوم المستثمرون بتحليل تفاصيل التصميمات التجريبية بشكل لم يسبق له مثيل.

وأكدت شركة "جونسون آند جونسون" في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس، أنها تخطط لاختبار لقاح Covid-19 على ما يصل إلى 60 ألف شخص، وهو ضعف عدد التجارب التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة.

ونشرت الشركة التصميم التجريبي لأول مرة في 10 أغسطس، ومن المقرر أن تبدأ في أواخر سبتمبر.

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وتحركت المفوضية الأوروبية من أجل تأمين 200 مليون جرعة من اللقاح، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، وذلك بحسب الألمانية.

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، ومفوضة شؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس، إن المفوضية انتهت من مفاوضات استكشافية مع شركة يانسن للأدوية، وهي واحدة من شركات يانسن التابعة لشركة جونسون آند جونسون، في خطوة صوب إتمام اتفاق لعملية شراء مسبقة. وأضافتا أن ذلك سوف يشمل الحق في الحصول على 200 مليون جرعة أخرى.

وقالت فون دير لاين: "حياة مواطنينا واقتصادنا في حاجة إلى لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا"، مضيفة أن المفاوضات جعلت من آفاق تحقيق ذلك أقرب.

وقالت إن "المفوضية تقوم بكل جهد، وبتعاون وثيق مع الدول الأعضاء ومع شركات الأدوية للمشاركة بنشاط في تحقيق هذا الهدف". وكانت المفوضية أتمت في وقت سابق مفاوضات بشأن مشروع مشترك مع شركتي سانوفي وجي إس كيه، لشراء 300 مليون جرعة من لقاح ضد كورونا.

وكانت الحكومة الأميركية قد قدمت 456 مليون دولار لمجموعة "جونسون آند جونسون" في مارس، أملا بالحصول على مئات ملايين الجرعات بحلول يناير 2021. وهو مجرد رهان كررته مع شركات أخرى أملا بنجاح واحد من هذه اللقاحات على الأقل.