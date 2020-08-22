طيران الإمارات: الأولوية للطائرات الأصغر حجماً

أفاد تقرير نشرته بلومبرغ أن طيران الإمارات حسمت خيارها فيما يخص تشكيلتها المجمعة من طائرات بوينغ الجديدة ذات البدن العريض، مع التركيز على الأرجح على الطائرات الأصغر حجماً بدلاً من الطائرات النفاثة الجامبو بعد تراجع الطلب وسط جائحة كورونا.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن الشركة كانت تسعى لمبادلة المزيد من طائرات بوينغ 777 X العملاقة - التي طلبت 115 منها - مقابل 787 طائرة دريملاينر، مؤكداً في مقابلة أنه تم الانتهاء من تكوين التشكيلة المجمعة، بحسب صحيفة البيان.

وكشف الرضا عن أن المفاوضات جارية بشأن توقيت تسليم الطائرات، حيث تفضل طيران الإمارات الحصول على طائرة دريملاينر الأصغر عاجلاً وليس آجلاً لأنها توفر سعة مقعدية أفضل في وقت يتراجع فيه الطلب على السفر الدولي، موضحاً أن بوينغ تريد تسليم الطائرة 777X الأكبر أولاً، تماشياً مع اتفاقية تم التوصل إليها قبل أن يقوّض فيروس كورونا خطط شركات الطيران في جميع أنحاء العالم.