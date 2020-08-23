تفاقم أزمة مستشفيات الضمان في الكويت

أعلنت مجموعة عربي القابضة في الكويت، أنها لن تسدد حصتها المتبقية في رأسمال شركة مستشفيات الضمان الصحي، في فصل جديد للنزاع مع الجهات الحكومية حول إدارة الشركة.

وشركة مستشفيات الضمان الصحي، هي كيان جديد طرحته الحكومة الكويتية برأسمال 110 ملايين دينار، لتقديم الخدمات الصحية للمقيمين غير الكويتيين الذين يزيد عددهم على 3.5 مليون نسمة.

وفازت عربي في العام 2015 بالمزايدة على حصة الشريك الاستراتيجي البالغة 26%، فيما كان من المفترض طرح 50% للاكتتاب العام، إلا أن الاكتتاب العام لم يتم، ما أدى إلى رفع حصة الجهات الحكومية إلى 74%.

وفي فبراير الماضي، قررت الجمعية العمومية لشركة مستشفيات الضمان الصحي عزل أعضاء مجلس الإدارة التابعين لشركة عربي، بسبب اتهام بمخالفات.