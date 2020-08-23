شركة صينية تسير على خطى تسلا وتسعى لجمع مليار دولار

تخطط شركة Xpeng Motors الصينية لجمع نحو 1.1 مليار دولار من طرح عام أولي في الولايات المتحدة، في وقت تسعى فيه الشركة الصينية الناشئة التي تسير على خطى تسلا في زيادة تواجدها بسوق السيارات الكهربائية العالمي.

وقالت الشركة، في إفصاح إلى هيئة الأوراق المالية والسلع في الولايات المتحدة، إنها تخطط لبيع 85 مليون سهم على هيئة شهادات إيداع تتراوح قيمتها من بين 11-13 دولار للسهم الواحد.

وهو ما يجعل القيمة السوقية للشركة تبلغ نحو 9.17 مليار دولار بالحد الأقصى للسعر النهائي للطرح، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

موضوع يهمك الارتفاعات القياسية لسهم "تسلا" جعلها تتربع على عرش أكثر شركات صناعة السيارات قيمة في العالم.لكن لا تنتهي القصة هنا،... كيف نجحت تسلا في اجتياز منافسيها مجتمعين بـ352 مليار دولار؟ شركات

ويتزايد الاهتمام بشركات السيارات الكهربائية بعد النجاح الذي حققته شركة تسلا واختراق سعر سهمها لمستويات 2000 دولار، وهو الأمر الذي لم يكن ليتوقعه أشد المتفائلين حينما قررت الشركة المملوكة لقطب الأعمال الأميركي إيلون ماسك الذهاب إلى سوق المال الأميركي.

وبحسب نشرة إفصاح الشركة، فإنها جمعت في آخر جولة تمويلية لها نحو 900 مليون دولار من مستثمرين بارزين على غرار شركة مبادلة الإماراتية صندوق الثروة السيادي في أبوظبي والتي قامت بضخ نحو 100 مليون دولار في الشركة الصينية الناشئة.

ومن بين المستثمرين البارزين الآخرين، شركة علي بابا الصينية التي ساهمت بنحو 215 مليون دولار في التمويل الذي حصلت عليه الشركة الصينية الناشئة.

والصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، وتسبب دخول شركة تسلا إلى السوق في احتدام المنافسة مع اللاعبين المحليين ومنهم شركة Xpeng Motors التي تسعى لجمع التمويل من سوق المال الأميركي.

وفي الستة أشهر الأولى من العام الجاري، سجلت الشركة الصينية الناشئة صافي خسارة تقدر بنحو 113 مليون دولار في وقت بلغت فيه إيراداتها نحو 142 مليون دولار بحسب نشرة الإفصاح المعدة من قبل الشركة للطرح العام الأولي.

وتتولى بنوك Credit Suisse و JPMorgan Chase و Bank of America عملية طرح أسهم الشركة الصينية في سوق المال الأميركي.