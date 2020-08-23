أرباح "جزيرة تكافل" تقفز 57% بالنصف الأول

ارتفعت أرباح شركة الجزيرة تكافل تعاوني، قبل الزكاة إلى 27.6 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020 بنسبة 57%، مقارنة بـ17.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "الجزيرة تكافل" بنسبة 40% إلى 14.1 مليون ريال، مقارنة بـ10 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- زيادة صافي نتائج الاكتتاب بمبلغ 21,272 ألف ريال سعودي ويساوى 118 %.



- ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة للفترة الحالية إلى 91,934 ألف ريال سعودي مقابل 47,132 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 95% نتيجة نمو الأقساط المكتتبة بنسبة 121%.



- ارتفاع إيرادات استثمارات حملة الوثائق خلال هذه الفترة إلى 4,974 ألف ريال سعودي مقابل 872 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 470.41%.



- ارتفاع إيرادات استثمارات المساهمين لهذه الفترة إلى 7,466 ألف ريال سعودي مقابل 5,125 ألف ريال سعودي لنفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 46%.