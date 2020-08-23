أسمنت القصيم توزع 90 مليون ريال نقداً

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، بتوزيع 90 مليون ريال أرباحاً نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2020.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، أن عدد الأسهم المستحقة للتوزيعات النقدية يبلغ 90 مليون سهم.

وستكون التوزيعات بواقع ريال واحد لكل سهم وبنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة تاريخ أحقية الحصول على التوزيعات يوم 25 أغسطس 2020 على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 9 سبتمبر 2020.