"أليانز" تتكبد خسائر بـ4.5 مليون ريال بالنصف الأول

ارتفعت أرباح شركة "أليانز السعودي الفرنسي" إلى 10.3 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ6.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ6 أشهر، تكبدت الشركة خسائر بـ4.5 مليون ريال، مقارنة بأرباح 18 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي الإيرادات بنسبة 11.8 % (292.9 مليون ريال سعودي مقابل 332.3 مليون ريال سعودي) قابلها ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15.6 % (68.9 مليون ريال سعودي مقابل 59.6 مليون ريال سعودي).

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية إلى الاستثمار في هيكلة الشركة لدعم النمو الذي كان متوقعا لعام 2020.

وتتخذ إدارة الشركة إجراءات لموازنة المصاريف مع المستوى المحقق من الإنتاجية.