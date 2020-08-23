الخليج للتدريب تتحول لربحية فصلية بـ 4.6 مليون ريال

تحولت شركة الخليج للتدريب والتعليم، إلى أرباح فصلية بقيمة 4.66 مليون ريال نهاية الربع الثاني 2020، مقابل خسارة بقيمة 3.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسارة صافية في الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض تكلفة الإيرادات الناتج عن الدعم الحكومي.

يأتي هذا بجانب الخطوات التي اتخذتها إدارة الشركة لإعادة هيكلة بعض الإدارات، إضافة إلى انخفاض تكاليف التسويق والمصاريف الإدارية ومصاريف التمويل عن نظيراتها من العام السابق، ما أدى لتحسن نتائج الشركة ولاسيما في قطاع التدريب والمدارس.

وقفزت أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 142% إلى أكثر من 9 ملايين ريال نهاية 30 يونيو 2020.