"بي سي آي" ترفع أرباحها وتعلن سبب تأخير مشروع الجبيل

رفعت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي" أرباحها الفصلية بنسبة 6.5% إلى 15.3 مليون ريال نهاية الربع الثاني 2020 بالمقارنة مع 14.4 مليون ريال نهاية الربع المماثل من العام 2019.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم الأحد على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، أن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى زيادة المبيعات وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وكذلك مصاريف الزكاة.

وبلغت مبيعات الربع الحالي 131.14 مليون ريال مقابل 130.12 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع 0.78%.

وفي فترة أول 6 أشهر من العام الحالي، زادت الأرباح 24% إلى 30.4 مليون ريال.

من جانب آخر، أشارت الشركة في بيان منفصل إلى ارتفاع في تكاليف تنفيذ مشروع إنتاج الكلورين ومشتقاته في مدينة الجبيل الصناعية، من 520 مليون ريال إلى 685 مليون ريال والذي جرى الإعلان عن تدشينه في نوفمبر من العام الماضي.

وشرحت الشركة في بيانها، أن نسبة الإنجاز المتحقق تبلغ في الوقت الحالي 55%، متوقعة الانتهاء من المشروع بحلول نهاية يونيو 2021.

وعزت سبب تأخر الانتهاء من التفاصيل الفنية والهندسية وتأخر الإنشاءات بشكل كبير إلى ظروف جائحة كورونا كوفيد -19.

وقالت إنه جرى تغيير التكاليف المرتبطة بالحدث من 290 مليونا (طبقاً لخطاب النوايا) لتصبح 295 مليون ريال وهي المتمثلة في إجمالي قيمة العقد.

وتعود أسباب الزيادة في التكاليف إلى إضافة بعض المنشآت اللازمة للمشروع وارتفاع تكلفة الإنشاءات الخاصة بالمشروع نتيجة ارتفاع التكلفة واختلاف بعض المقايسات والتفاصيل الهندسية.