خسائر "النقل الجماعي" الفصلية ترتفع لـ140 مليون ريال

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" إلى 140.3 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بخسائر 9.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ6 أشهر، عمقت شركة "سابتكو" خسائرها إلى 180.2 مليون ريال مقارنة بـ20.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويعود سبب زيادة الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- الانخفاض الحاد في إيرادات النشاط نتيجة لتعليق خدمات النقل داخل المدن وما بين المدن والنقل الدولي وموسم رمضان وذلك تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فيروس كورونا بالرغم من انخفاض تكاليف النشاط وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

2- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل بسبب ارتفاع تكاليف الشركة التابعة.

3- تحقيق خسائر طفيفة في شركة زميلة.

4- انخفاض طفيف في الإيرادات الأخرى.

5- تحقيق خسائر في استثمار مشروع مشترك لتأثر أعماله بجائحة فايروس كورونا.

6- زيادة مصروف الزكاة وضريبة الدخل.