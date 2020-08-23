كورونا يهدي شركات التأمين السعودية أرباحاً استثنائية

سجلت شركات التأمين السعودية نتائج فصلية قوية، جراء استفادتها من مرحلة الإغلاق لمواجهة كورونا، خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وصدرت اليوم الأرباح الصافية للربع الثاني 2020 لـ 6 شركات مقارنة مع الربع المماثل من 2019 على النحو التالي: -

- تضاعف أرباح الخليجية العامة للتأمين 4 مرات إلى 18.7 مليون ريال.

- تحول التأمين العربية إلى أرباح بقيمة 4.6 مليون ريال.

- تضاعف أرباح اتحاد الخليج للتأمين 9 مرات إلى 9.5 مليون ريال.

- ارتفاع ارباح أليانز السعودي الفرنسي 53% إلى 10.3 مليون ريال.

- عودة أمانة للتأمين التعاوني إلى ربحية بقيمة 4.6 مليون ريال.

- ارتفاع أرباح الجزيرة تكافل تعاوني 40% إلى 14.1 مليون ريال.

وفسر رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" النتائج القوية لشركات التأمين في السعودية، باستفادة تلك الشركات من مرحلة الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا، والتي تراجعت فيها المطالبات التأمينية بشكل كبير جداً.

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وأضاف العمران أن "من الطبيعي حدوث انخفاض كبير في المطالبات، في وقت توقف الأنشطة، وبالتالي ارتفاع الإيرادات لهذه الشركات خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي".

ونبه إلى ضرورة أنه "كان يجدر إلزام شركات تأمين السيارات والتأمين الطبي، بالتعامل مع هذه الحالة، فمن غير المعقول أن يكون المستفيد من التأمين ممنوعاً من استخدام سيارته وبالمقابل يدفع التأمين المستحق عليها".

وقال إن على الجهات المختصة التي تعاملت مع ظروف جائحة كورونا على المستوى الاقتصادي "الانتباه لهذه الجزئية البسيطة، التي جعلت من قطاع التأمين مستفيدا من الجائحة".