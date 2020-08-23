"مجموعة الحكير" تتحول للربحية بـ4 ملايين بالنصف الأول

ارتفعت أرباح شركة "مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية" إلى 2 مليون ريال في الربع الثاني، مقارنة بـ0.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

أمّا خلال فترة 6 أشهر، فتحولت الشركة إلى الربحية بـ4 ملايين ريال، مقارنة بخسائر 31.4 مليون ريال في الفترة المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ما يلي:

1- بالرغم من انخفاض الإيرادات بمبلغ 179.4 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب:

- تأثر إيرادات الشركة بوجه عام سلباً بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إغلاق جميع المواقع الترفيهية خلال الربع الحالي حتى تاريخ 20 يونيو 2020 وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

- إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء خلال العام الماضي شملت مواقع فندقية وترفيهية وتجارية والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية، ونتج عن اغلاق تلك المواقع انخفاض في الايرادات خلال الربع الحالي بمبلغ 24.2 مليون ريال.

2- وقابل ذلك انخفاض في إجمالي المصاريف بمبلغ 120.9 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، وذلك كما يلي:

- انخفاض التكاليف المباشرة بمبلغ 93.5 مليون ريال وذلك بسبب:

أ‌- الحصول على إعفاءات من القيمة الإيجارية بمبلغ 21.4 مليون ريال خلال الربع الحالي لبعض المواقع الفندقية والترفيهية والتجارية المستأجرة، وذلك تزامناً مع فيروس كورونا المستجد.

ب‌- انخفاض مصروف إهلاك موجودات حق الاستخدام بمبلغ 21.3 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تعديل عقود إيجارات جميع الفنادق المستأجرة من المساهم الرئيسي لتصبح نسبة من الايراد بدلاً من مبلغ ايجار ثابت مما أدى ذلك الى استبعاد تلك الفنادق من الاحتساب ضمن المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 وبالتالي أدى ذلك الى انخفاض مصروف إهلاك موجودات حق الاستخدام.

ج- انخفاض مصاريف الرواتب والأجور بمبلغ 24.8 مليون ريال ومصاريف إهلاك ممتلكات ومعدات بمبلغ 2.5 مليون ريال وتكاليف الطاقة بمبلغ 10.0 مليون ريال ومصاريف أخرى بمبلغ 13.5 مليون ريال.

- انخفاض مصاريف البيع والتسويق بمبلغ 13.2 مليون ريال، بسبب انخفاض في مصاريف الدعاية والإعلان وعمولات التسويق ومصاريف الرواتب والأجور.

- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 7.3 مليون ريال بشكل رئيسي من مصاريف الرواتب والأجور.

- انخفاض الأعباء المالیة على التزامات عقود الإيجار بمبلغ 5.7 مليون ريال وتكاليف التمويل بمبلغ 1.2 مليون ريال.

3- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 70.9 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب تسجيل أرباح غير متكررة خلال الربع الحالي بمبلغ 76.9 مليون ريال وفقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 والتي نتجت عن التغير في أساس احتساب القيمة الإيجارية لجميع الفنادق المستأجرة من المساهم الرئيسي لتصبح نسبة من الإيراد بدلاً من مبلغ ايجار ثابت، مما أدى ذلك إلى عكس صافي القيمة الدفترية لموجودات حق الاستخدام بمبلغ 682.1 مليون ريال وأيضاً عكس التزامات عقود إيجار بمبلغ 759.0 مليون ريال.



4- انخفاض في حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 11.9 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب إغلاق مواقع تلك المشاريع المشتركة الناتج من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

5- خلال الربع الحالي تم عكس مخصص الزكاة بمبلغ 1.0 مليون ريال، وكانت الشركة قد استلمت خلال الربع الحالي الربط النهائي لعام 2012 مما نتج عنه انخفاض في المخصص المحتسب للزكاة.