اتفاقية اندماج ملزمة بين "الجزيرة تكافل" و"سوليدرتي"

أعلنت كل من شركة الجزيرة تكافل، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، اليوم الاثنين عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة، تتضمن الشروط التي اتفق عليها الطرفان فيما يخص الاندماج بينهما.

وأوضحت الشركتان، في بيانين للسوق المالية السعودية "تداول، أن الجزيرة تكافل اقترحت بموجب الاتفاقية، شراء كامل أسهم رأس المال المصدرة من قبل شركة سوليدرتي تكافل عن طريق عرض مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي.

وأشارت إلى أنه تم تقديم اقتراح الاندماج وفقاً لنظام الشركات، ولوائح هيئة السوق المالية السعودية، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وبينت سوليدرتي السعودية، أنه عند اكتمال صفقة الاندماج؛ ستنتقل أصولها والتزاماتها إلى شركة الجزيرة تكافل، وفي حال توافق شروط اتفاقية الاندماج ومستند العرض مع شروط الصفقة، فإن مجلس إدارة سوليدرتي تكافل سيتقدم بتوصية بأن يصوت مساهمو الشركة لصالح إقرار الصفقة.

موضوع يهمك أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، تسجيل صافي خسارة فصلية بعد الزكاة والضريبة بلغت 91.02 مليون ريال خلال الربع... "لجام للرياضة" تسجل خسائر فصلية بـ91 مليون ريال شركات

وقالت إنه بناءً على اتفاقية الاندماج - وفي حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية، والجمعية العامة غير العادية لكلتا الشركتين، وبعد انقضاء فترة اعتراض الدائنين، ستقوم شركة الجزيرة تكافل بإصدار 12.07 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، مقابل شراء كامل الأسهم المصدرة بشركة سولديرتي تكافل، بواقع سهم واحد بشركة الجزيرة تكافل مقابل كل 2.07 سهم في شركة سوليدرتي تكافل.

وتابعت: "عند إتمام صفقة الاندماج، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمو شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني بعد الزيادة ما نسبته 25.64%، بينما سيمتلك مساهمو شركة الجزيرة تكافل تعاوني الحاليين ما نسبته 74.36% من رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني بعد الاندماج".

وأعلنت كل من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، في كانون الثاني الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة، للدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج.