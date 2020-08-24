الأسماك تعمق خسائرها الفصلية لـ 13 مليون ريال

عمقت الشركة السعودية للأسماك، خسائرها الفصلية نهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 13.1 مليون ريال مقارنة مع خسائر بقيمة 10.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

تأتي هذه الخسائر على الرغم من السيولة الكبيرة على تداولات سهم هذه الشركة.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن سبب الارتفاع في صافي الخسارة للربع الحالي مقارنة مع صافي الخسارة للربع المماثل من العام السابق يعود إلى تضمين نتائج الفترة للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال بقيمة 4.2 مليون ريال.

وتأتي الزيادة في الخسائر على الرغم من ارتفاع المبيعات بنسبة 128% مقارنة بنفس الربع من العام 2019.

كما تأتي زيادة الخسائر بسبب ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف أسطول الصيد، باستثناء أثر مصاريف زيادة المال تنخفض خسارة الفترة إلى 8.9 مليون ريال بتحسن 12.4% عن الربع الثاني من العام 2019.

كما زادت الشركة من خسائرها في أول 6 أشهر من العام الحالي 24% إلى خسارة بقيمة 24.1 مليون ريال، كما بلغت الخسائر المتراكمة 73.7 مليون ريال بنسبة 18.4% من رأسمال الشركة.