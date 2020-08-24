بريطانيا تنفي إلغاء الضريبة على شركات التكنولوجيا

نفت وزارة المالية البريطانية اليوم الاثنين، تقريرا أفاد بأنها تعتزم إلغاء ضريبة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل فيسبوك وغوغل.

وفرضت بريطانيا ضريبة على الخدمات الرقمية في أبريل نيسان مع بطء التقدم في المفاوضات العالمية المتعلقة بكيفية فرض ضرائب على تلك الشركات، والكثير منها أميركية.

وذكرت صحيفة (ميل أون صنداي) أن وزير المالية ريشي سوناك يعتزم التخلي عن تلك الضريبة لأنها لا تجمع أموالا كثيرة، حوالي 500 مليون جنيه استرليني سنويا (654 مليون دولار)، وقد تضر بمساعي التوصل لاتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة المالية "لقد كنا واضحين وقلنا إنها ضريبة مؤقتة وستلغى بمجرد وضع حل عالمي مناسب قيد التطبيق. نحن مستمرون في العمل مع شركائنا الدوليين للوصول إلى ذلك الهدف".