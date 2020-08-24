أنعام القابضة تحقق 346 ألف ريال أرباحا بالربع الثاني  

أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري محققة صافي ربح قدره 346 ألف ريال، مقابل 3.865 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت شركة أنعام الدولية القابضة، اليوم الخميس، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، والتي قلصت... أنعام القابضة تقلص خسائرها الفصلية 88% شركات

ويعود سبب تحقيق أرباح للربع الحالي مقابل خسارة انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 20%، وانخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 81%، وانخفاض المصروفات والإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل على الرغم من ارتفاع أرباح بيع موجودات ثابتة للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك نتيجة إيقاف زراعة الأعلاف وبيع الموجودات الخاصة بزراعة الأعلاف، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

وأظهرت بيانات الشركة تحقيق صافي خسائر خلال النصف الأول بلغ 153 ألف ريال، مقابل 8 ملايين ريال خسائر خلال الفترة المناظرة.