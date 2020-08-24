ارتفاع أرباح "الحمادي" الفصلية 95% إلى 39 مليون ريال

أعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار، تسجيل صافي ربح فصلي بعد الزكاة والضريبة بلغ 39.1 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 20 مليون ريال خلال نفي الفترة من العام السابق، بارتفاع 95.4%.

وسجلت الشركة أرباحاً نصفية بـ 64 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 44 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بارتفاع 45 % .

موضوع يهمك أعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.644 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي... نمو أرباح "العمران" الفصلية 37% إلى 1.6 مليون ريال شركات

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أن سبب الارتفاع في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تحسن أداء وكفاءة تشغيل مستشفى فرع النزهة، وارتفاع إيرادات التنويم نتيجة زيادة مرضى التنويم المحولين من مقام وزارة الصحة، كذلك ضبط بنود بعض المصاريف وانخفاض تكاليف العمالة نتيجة الاستفادة من المبادرات الحكومية لدعم شركات القطاع الخاص.

وارتفعت أرباح "الحمادي" إلى 24.94 مليون ريال، في الربع الأول من 2020، مقابل 24.17 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 3.2%. ومقابل أرباح الربع السابق تراجع الأرباح 9.8%، حيث كانت 27.65 مليون ريال.

وبلغت الأرباح التشغيلية لشركة الحمادي 37.06 مليون ريال، مقابل 65.6 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، بنمو 0.8%.

وذكرت الشركة أن ارتفاع أرباح الربع الأول يعود لزيادة الإيرادات المتأتية من الخدمات الطبية، وانخفاض المصاريف الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض تكلفة الإقراض.