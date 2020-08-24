الشرقية للتنمية تقلص خسائرها الفصلية بـ 30% إلى 504 ملايين ريال 

أعلنت الشركة الشرقية للتنمية، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني والتي قلصت خلالها الخسائر بنسبة 29.9%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي خسائرها بلغ 504.345 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل 719.391 مليون ريال خسائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت الشركة الشرقية للتنمية، اليوم الاثنين، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التي عقدتها، أمس الأحد، عن طريق... عمومية "الشرقية للتنمية" ترفض تشكيل لجنة المراجعة شركات

وخلال النصف الأول، قلصت الشركة الخسائر بنسبة 29.97% إلى 1.014 مليون ريال، مقابل 1.449 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعود أسباب انخفاض صافي الخسائر هذا الربع إلى انخفاض مصاريف التمويل البنكي، حيث ترتب على الشركة في العام الماضي مصاريف تمويلية نتيجة تجديد اتفاقية التمويل لعام إضافي، بالإضافة إلى انخفاض ملحوظ في تكاليف التشغيل للربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الثاني من العام السابق نتيجة استبعاد بعض الأصول التشغيلية من حسابات الشركة والتي أدت إلى إيقاف احتساب تكاليف استهلاك لهذه الأصول، وفقا لبيان الشركة.