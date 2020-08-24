الصناعات الكهربائية تتفاوض لشراء أصول شركة بلجيكية

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس إدارتها، الخاص بالدخول في مفاوضات لإبرام اتفاقية شراء مع المصفى القضائي في بلجيكا لشراء أصول شركة سي جي باور بلجيم (تحت التصفية).

وقالت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، إن الأصول تتضمن مكائن ومعدات ومخزون وبرامج تصميم وحقوق ملكية فكرية.

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تجدر الإشارة بأن شركة سي جي باور بلجيم التي سيتم شراء أصولها تعتبر من الشركات الرائدة في مجال تصميم وتصنيع المحولات الكهربائية، كما أنها تقوم بتقديم الدعم الفني لشركة مصنع محولات الطاقة السعودية وشركة وسكوسا (شركات تابعة).

وقرر المجلس في نفس الجلسة البدء في إجراءات تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في بلجيكا لنقل أصول شركة سي جي باور التي سيتم شراؤها وذلك في حال إتمام صفقة الشراء. تأتي هذه القرارات انسجاماً مع خطة الشركة لتوطين ونقل التقنية إلى مصانعها في المملكة العربية السعودية.