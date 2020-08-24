العقارية السعودية تتحول لخسارة فصلية بـ 4.7 مليون ريال

تحولت الشركة العقارية السعودية، إلى خسارة فصلية بقيمة 4.7 مليون ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 21.5 مليون ريال نهاية الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" أن سبب تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع صافي الربح من الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة.

وتأتي هذه الأرقام على الرغم من مساهمة إيرادات نشاط الشركات التابعة في ارتفاع إيرادات النشاط للمجموعة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وخسرت الشركة 7.6 مليون ريال في أول 6 أشهر من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 40 مليون ريال لذات الفترة من العام الماضي.