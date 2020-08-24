جازادكو تتحول إلى الربحية بالربع الثاني  بـ 661 ألف ريال

أعلنت شركة جازان للطاقة والتنمية (جازادكو) عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة صافي ربح قدره 661 ألف ريال، مقابل خسائر قدرها 1.77 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن إجمالي الربح خلال النصف الأول من 2020 بلغ 1.18 مليون ريال، مقابل 7 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب تحقيق الأرباح في الربع الثاني إلى نمو المبيعات بنسبة 43.68%، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة قطاعات الشركة، مما كان له أثر في رفع كفاءة الأداء. كما تم تطبيق عدد من المبادرات لخفض التكاليف التشغيلية والتي كان له أثر إيجابي في تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني، وفقا لبيان الشركة.