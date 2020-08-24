خسائر سوليدرتي السعودية الفصلية تستقر عند 26.6 مليون ريال

أعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، معمقة من خسائرها قبل الزكاة بنسبة 0.365%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الخسائر قبل الزكاة بلغت 26.63 مليون ريال مقابل 26.533 مليون ريال خسائر خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت كل من شركة الجزيرة تكافل، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، اليوم الاثنين عن توقيع اتفاقية اندماج ملزمة، تتضمن... اتفاقية اندماج ملزمة بين "الجزيرة تكافل" و"سوليدرتي" شركات

وخلال النصف الأول من 2020، تراجعت خسائر الشركة بنسبة 23.5% إلى 15.8 مليون ريال مقابل 20.6 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة خسائر الربع الثاني إلى ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة بنسبة ارتفاع بلغت 14%، وانخفاض دخل استثمارات المساهمين بنسبة انخفاض بلغت 12%، كما بلغ احتياطي عجز أقساط إضافي والذي يخص تمديد سريان وثائق المركبات لمدة شهرين 31.23 مليون على النحو الموصى به من قبل الخبير الاكتواري المعين.

وأشارت الشركة إلى أن الأسباب السابقة أطفأت الارتفاع في الأقساط المكتسبة بنسبة ارتفاع 71% وارتفاع إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة ارتفاع 354%.