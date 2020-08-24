"ريدان" تسجل خسائر فصلية بـ8.8 مليون ريال

أعلنت شركة ريدان الغذائية، تسجيل صافي خسارة فصلية بعد الزكاة والضريبة بلغ 8,839 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها أرباحاً بـ2,768 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة أرباحاً نصفية بـ 15 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 3 ملايين ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى انخفاض المبيعات والايرادات الأخرى (من الأسباب جائحة كورونا)، وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية، وارتفاع مصاريف التسويق ومصاريف التمويل.

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وبلغت المبيعات خلال الربع الحالي 23,414,340 ريال مقابل 63,118,576 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدرة -39,704,236 ريال وبنسبة - 62.90%.

وبلغ إجمالي الخسارة خلال الربع الحالي -3,958,249 ريال، مقابل إجمالي ربح 7,234,305 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره -11,192,554 ريال وبنسبة -154.71 % .

وبلغت الخسارة التشغيلية خلال الربع الحالي -7,239,614 ريال ، مقابل ربح تشغيلي 3,273,353 ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره -10,512,967 ريال وبنسبة -321.17 %.

وبلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الحالي -8,839,774 ريال، مقابل صافي ربح 2,768,067 ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره -11,607,841 ريال وبنسبة - 419.35 %.ومقابل صافي خسارة -6,662,228 ريال للربع السابق بارتفاع صافي الخسارة بمبلغ 2,177,106 ريال ونسبة 32.68 % .

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) خلال الفترة الحالية (30 يونيو 2020) مبلغ 255,883,284 ريال، مقابل 280,285,071 ريال للفترة المماثلة من العام السابق ( 30 يونيو 2019 ). بانخفاض قدره -24,401,787 ريال وبنسبة -8.71%. . ومقارنة بمبلغ 271,385,422 ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م بانخفاض قدره -15,502,138 ريال وبنسبة -5.71 % .