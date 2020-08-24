شركة جبل عمر تتكبد 465 مليون ريال خسائر بالربع الثاني

تكبدت شركة جبل عمر للتطوير خسائر فصلية في الربع الثاني من 2020، بلغت قيمتها 465 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي 29.7 مليون ريال.

ومقارنة مع خسائر الربع السابق والبالغة 217 مليون ريال، ارتفعت خسائر جبل عمر بنسبة 114%.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة خسائر بلغت قيمتها 682 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المقابلة من العام الماضي بلغت 31 مليون ريال.

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وقالت الشركة إن خسائر الربع الثاني من العام مقابل الربع المماثل من العام السابق تعود إلى انخفاض كبير في الإيرادات بسبب توقف تشغيل الفنادق والمراكز التجارية (مارس 2020 إلى يونيو 2020) بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

كما انخفضت الإيرادات الأخرى بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات، وزادت مخصصات خسائر الإئتمان المتوقعة.

وشهدت الأعباء المالية زيادة بسبب انخفاض رسملة تكاليف الاقتراض، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى تعليق نشاط التطوير بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن النتائج السلبية في الربع الثاني قابلها جزئيا انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية والبيع والتسويق.