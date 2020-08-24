"لجام للرياضة" تسجل خسائر فصلية بـ91 مليون ريال

أعلنت شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، تسجيل صافي خسارة فصلية بعد الزكاة والضريبة بلغت 91.02 مليون ريال خلال الربع الثاني، مقابل تسجيلها أرباحاً بـ49.59 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة خسائر نصفية بـ 84 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباحا بلغت 89 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

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وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول أن سبب الانخفاض في صافي الربح للفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض الإيرادات بمبلغ 216.46 مليون ريال، قابله جزئيًا انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 47.04 مليون ريال، وصافي زيادة في جميع التكاليف الأخرى (متضمنة تكلفة التمويل والزكاة) 4.55 مليون ريال.