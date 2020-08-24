"مسك" تقلص خسائرها الفصلية 75% لـ1.5 مليون ريال

تكبدت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت قيمتها 1.5 مليون ريال، مقابل خسائر 6 ملايين ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض 75%، ومقابل أرباح 0.3 مليون ريال، في الربع السابق.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، تكبدت شركة "مسك" 1.2 مليون ريال، مقابل 16.6 مليون ريال، في النصف الأول من 2019، بتراجع في حجم الخسائر بنسبة 92.7%.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحسن الهوامش الربحية وانخفاض المصاريف خلال الربع الحالي.