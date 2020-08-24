نسيج العالمية تقلص خسائرها الفصلية بـ 65% 

أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية (نسيج)، اليوم الاثنين، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، مقلصة من خسائرها بنسبة 65%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي الخسائر بلغ 17.3 مليون ريال، مقابل 49.5 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك أعلنت شركة نسيج العالمية التجارية، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من 2020، والتي استطاعت أن تقلص... "نسيج" تقلص خسائرها الفصلية بـ 44.5% إلى 19.5 مليون ريال شركات

وعزت الشركة أسباب الانخفاض في صافي الخسارة إلى تحسين تكلفة المنتج والنفقات التشغيلية من خلال تخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة والمصاريف البيعية والإدارية، وساهم انخفاض أسعار المشتريات فى تحسن التكلفة المباشرة، مع التركيز على إنتاج وبيع منتجات ذات هوامش ربحية جيدة مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وظروف جائحة كورونا أثرت سلباً على تحقيق المستهدفات التي كانت مخططا لها حسب الموازنة التقديرية السنوية وذلك بانخفاض الطاقة الإنتاجية المستغلة، وكان غالبية الأثر في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات الشركة، أن صافي الخسائر خلال النصف الأول بلغت 36.86 مليون ريال مقابل 84.7 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.