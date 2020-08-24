نمو أرباح "العمران" الفصلية 37% إلى 1.6 مليون ريال

أعلنت شركة العمران للصناعة والتجارة، تسجيل صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 1.644 مليون ريال خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيل أرباح بـ 1.196 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق بارتفاع 37.3%.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول": "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة المبيعات وخاصة فى شهر يونيو نتيجة صدور القرارات الخاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة مما أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات قبل تطبيق الضريبة".

وكانت "تداول"، قد أعلنت في وقت سابق إدراج وبدء تداول أسهم شركة "العمران" في السوق الرئيسية21 يوليو الماضي.

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ويتداول سهم "العمران" ضمن المؤشر العام للسوق "تاسي" بالرمز 4141 في قطاع السلع الرأسمالية، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ووافقت "تداول"، في 15 يوليو، على طلب شركة العمران للصناعة والتجارة الانتقال من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية.

وتقدمت الشركة، في 29 مارس الماضي، بطلب الانتقال للسوق الرئيسية، ووافق مجلس إدارة الشركة على تقديم طلب الانتقال من السوق الموازية- نمو إلى السوق الرئيسية.