"وفرة" تسجل خسائر فصلية بـ666 ألف ريال

أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية تسجيل خسائر بـ 666 ألف ريال خلال الربع الثاني، مقابل أرباح 294 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" أن السبب الرئيسي لتحقيق صافي خسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع تحقيق صافي أرباح خلال الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض المبيعات بنسبة 28.77% وتكوين مخصص للخسائر الائتمانية المتوقعة رغم انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وارتفاع مبيعات مصنع اللحوم ومصنع حبوب الإفطار وارتفاع بند الإيرادات الأخرى.

وكانت شركة وفرة للصناعة والتنمية، قد أعلنت في وقت سابق عن تلقّي خطاب من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 7.14% تقريبا من رأسمال الشركة يطلب عزل أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن هؤلاء المساهمين طالبوا بانتخاب أعضاء جدد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.

وأضافت أن مجلس إدارة الشركة وجه باتخاذ اللازم بشأن الطلب حسب الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وستقوم الشركة باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلبات المذكورة، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد في حينه.

بدوره قال المحلل المالي، عبدالله الربدي في مقابلة مع "العربية"، إن بعض المستثمرين يحاولون أن يكونوا في موقف نشط جداً للتدخل في مجلس الإدارة، وهذا مجال صحي، عبر محاولة لمجموعة مستثمرين لتعديل مسار الشركات، وقد حصل مثل هذا التحرك في نحو 4 شركات في سوق الأسهم السعودية.

وكانت الشركة قد قالت في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن الجمعية لم توافق على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، لكنها في الوقت ذاته وافقت على تقرير المجلس عن العام الماضي، وأقرت الجمعية أيضا القوائم المالية للشركة عن عام 2019.