صاحب الـ 25 عاماً يحصد 3.4 مليار دولار من طرح شركته  

وافقت شركة تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادية، لومينار "Luminar"، المدعومة من قبل مستثمرين منهم الملياردير بيتر ثيل، على طرح أسهمها في البورصة عبر اندماجها مع شركة جوريس ميتروبلوس بقيمة 3.4 مليار دولار، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وتعد ليمنار، أحدث الشركات الخاصة التي تندمج مع "شركة استحواذ ذات غرض خاص -SPAC"، إذ إن هذه الأوعية الاستثمارية أصبحت أحدث الصيحات هذا العام، لأنها توفر مسارا سريعا للشركات التي تسعى للإدراج في البورصة دون الحاجة إلى التدقيق أو التعرض للمخاطر المتعلقة بالطرح العام الأولي.

ويدير الشركة أوستن راسيل، صاحب الـ 25 عاما، والذي أسس الشركة في عام 2012 في بالو ألتو في كاليفورنيا. وتستخدم الشركة تكنولوجيا تعتمد على الليزر لخلق صورة لحظية للواقع الفعلي، وتستخدم في كل من السيارات والشاحنات.

ويعمل بالشركة 350 موظفا، وقامت بتعيين توماس فينيمور، مسؤول سابق في قطاع البنوك الاستثمارية، كمدير مالي في يوليو.

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وتبلغ قيمة الصفقة، في حال تجنيب السيولة، نحو 2.9 مليار دولار، وفقا للمصادر.

وتتضمن الصفقة دفع نحو 400 مليون دولار لمساهمي شركة لومينار في صورة نقدية من قبل شركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص وهي جوريس ميتروبلوس، بجانب 170 مليون دولار من قبل مستثمرين آخرين منهم شركة ثيل، التابعة لشركة فولفو، ومؤسس شركة جوبرو، والرئيس التنفيذي لشركة نيك وودمان. وسيأتي أكثر من نصف الـ 170 مليون دولار من شركة جوريس والشركات التابعة لها.

وبعد الصفقة، سيمتلك المستثمرون الحاليون في شركة لومينار نحو 80% من أسهم الشركة الجديدة.