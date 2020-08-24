"البحري" تشارك في إنشاء محطة لمناولة الحبوب بـ110 ملايين دولار

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توقيع عقد اتفاقية لإنشاء "الشركة الوطنية للحبوب" بقيمة 110 ملايين دولار وهو مشروع مشترك بالمناصفة مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" ويهدف إلى بناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري سعيا إلى تلبية الحاجة المستقبلية من الغلال الرئيسية للسعودية.

وأوضحت "البحري" أنه سيتم تمويل المشروع عن طريق التدفقات النقدية للشركة بالإضافة الى التمويل المصرفي. متوقعة أن يتم الانتهاء من المشروع في النصف الثاني من 2022. وتعمل الشركة حاليا على تحديد الأثر المالي المتوقع للمشروع في نتائج الشركة والتي لا تتوقع بأن يكون جوهريا. ستقوم الشركة بالإعلان لاحقاً عن الأثر المالي إذا كان جوهريا.

وبينت الشركة أن المشروع يمتد على مساحة 313 ألف متر مربع وتبلغ السعة التخزينية للمحطة 280 ألف طن، فيما تبلغ السعة الإنتاجية للمحطة من 3 إلى 5 مليون طن سنوياً.

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وقال وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة شركة "سالك" المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي: "نحن على ثقة بأن هذه الشركة ستلعب دوراً رئيساً في تعزيز سلاسل الإمداد في المملكة، لكونها تؤسس لبناء أكبر مركز إقليمي للحبوب، بما يسهم في تعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال استيراد ومعالجة وتصدير وتخزين الحبوب للمملكة، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي لميناء ينبع التجاري الذي يُعَد البوابة البحرية المهمة لاستقبال واردات المملكة من السلع الاستراتيجية.

ويأتي هذا المشروع تماشياً مع أحد الأهداف الاستراتيجية لشركة "سالك" والمتمثلة في تحقيق أكثر من 50% من معدل تغطية الواردات لجميع السلع التي تم تحديدها كسلع استراتيجية، والتي تتوافق مع استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة.