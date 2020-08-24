ماهي الشروط التي تؤهل الشركات للانضمام إلى مؤشر S&P 500؟

مع الإعلان عن نتائج الربع الثاني من هذا العام، وبعد تحقيق أربعة فصول متتالية من الأرباح، أصبحت شركة تسلا مخولة للدخول ضمن مؤشر

S&P500 بحكم استيفائها للشرط الأخير الذي كان يقف عائقا أمام إدراجها ضمن المؤشر.

ومع ذلك، استيفاء شروط الانضمام لا يعني إدخال الشركة تلقائيا ضمن مؤشر S&P500 فعملية المراجعة تخضع لسرية مشددة لدرجة أن الشركات التي سيتم إضافتُها قد لا تتلقى أي تحذير مسبق.

ومن بين الشروط التي تؤهل الشركات للانضمام إلى مؤشر S&P 500 يجب أن تكون الشركة أميركية وذات سيولة عالية وطبعا تسلا تستوفي هذه الشروط. كما يجب ألا تقل قيمتها السوقية عن8.2 مليارات دولار. القيمة السوقية لتسلا تخطت هذه العتبة منذ سنوات وتبلغ حاليا 882 مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، يجب ألا تقل نسبة الأسهم المتداولة عن 50% من الأسهم القائمة وتسلا لديها نحو 80%. وأخيراً يجب أن تحقق الشركة أربعة فصول متتالية من الأرباح، وهو ما حققته تسلا كما نرى هنا هذه الأرباح الصافية لآخر أربعة فصول للشركة.

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لجنة المؤشر الأميركية لـS&P Dow Jones المعروفة بـIndex Committee تجتمع شهريا لكنها تراجع تركيبة مؤشر S&P 500 بشكل ربع سنوي والاجتماع المقبل هو في سبتمبر.

لكن هذا لا يعني إضافة تسلا الشهر المقبل - فاللجنة قادرة على القيام بتغيرات في أي وقت تراه مناسباً. كما أنها تاريخيا تعلن أي تغيرات للمؤشر خلال فترة تتراوح بين أربعة وعشرة أيام من دخولها حيز التنفيذ.

مع الإشارة إلى أن مؤشرات S&P Dow Jones تحدد الصناعات المهمة في سوق الأسهم الأميركية وتقدر الوزن النسبي لهذه الصناعات من حيث القيمة السوقية، ثم تخصص عينة تمثيلية من هذه الأسهم لكل صناعة ضمن مؤشر S&P 500.

لكن هل من المتوقع أن يرتفع سهم تسلا إذا انضم إلى مؤشر S&P500؟

أحد محللي "سيكنج ألفا" وهي منصة لأكبر مجتمع استثماري في العالم نظرت إلى أداء أكثر من ستين سهماً تمت إضافتها إلى S&P 500 منذ عام 2016 ووجد أنه في الثلاثين يومًا التي أعقبت الإدراج ، ارتفع 60% منها فقط بمتوسط ​​ارتفاع 1.2%.

مع ذلك سهم ياهو عام 1999 ارتفع 64% في خمسة أيام بعد الانضمام، ليس بفضل انضمامه فقط وإنما لكونه ممثلا للتحول في قطاع الانترنت في حينها. كما هو سهم تسلا اليوم ممثلا للتحول في صناعة السيارات الكهربائية - ولذلك يتوقع كثيرون أداء إيجابيا للسهم قد يشابه أداء ياهو.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 50 مليار دولار قد تتدفق إلى سهم تسلا من الصناديق التي تتبع مؤشر S&P500 أو Passive Funds.