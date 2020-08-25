هذا ما سيحصل عليه تيم كوك من آبل خلال أيام قليلة

يستعد الرئيس التنفيذي لشركة آبل الأميركية تيم كوك لجني ملايين الدولارات من حصته السنوية في برنامج المكافآت للمديرين التنفيذيين في وقت يواصل فيه سهم الشركة التحليق حول مستويات قياسية دفعت القيمة السوقية للشركة لتخطي حاجز التريليوني دولار لتصبح أول شركة أميركية تكسر هذا الحاجز.

وأشار تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية إلى أن كوك سيحصل على 560 ألف سهم تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 278.6 مليون دولار بسعر إغلاق الجمعة الماضية والتي تأتي كجزء من مدفوعات راتبه السنوية وهو الامتياز الذي حصل عليه قبل نحو 9 سنوات من الآن بعد أن خلف الراحل ستيف جوبز في قيادة الشركة الأميركية العملاقة.

موضوع يهمك وافقت شركة تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادية، لومينار "Luminar"، المدعومة من قبل مستثمرين منهم الملياردير بيتر ثيل، على... صاحب الـ 25 عاماً يحصد 3.4 مليار دولار من طرح شركته شركات

وحققت شركة أبل أرباحا قياسية في الربع الثالث من العام المالي الجاري للشركة وهو ما دفع سهم الشركة نحو التحليق عند مستويات قياسية جديدة ودفع أيضا ثروة تيم كوك لتخطي عتبة المليار دولار بعد أقل من أسبوعين من الإعلان عن نتائج الشركة في أواخر يوليو/تموز الماضي.

وكوك البالغ من العمر 59 عاما يخطط للتبرع بجزء كبير من ثروته للأعمال الخيرية في الوقت الذي تبرع فيه بالفعل بملايين الدولارات من خلال منح أسهمه في شركة أبل للمؤسسات والأعمال والخيرية.

ويرتبط الراتب السنوي لتيم كوك بالخدمة المستمرة في الشركة بالإضافة إلى جزء من الراتب يتعلق بأداء سهم أبل مقارنة مع الأسهم الأخرى المدرجة على مؤشر S&P500 في 3 سنوات.

وبأسعار إغلاق يوم الجمعة الماضية، فإن سهم شركة أبل تفوق على الغالبية العظمى من الأسهم المدرجة على المؤشر بحسب بيانات بلومبيرغ أما بلوغ العائد عليه متضمنا توزيعات الأسهم المعاد استثمارها نحو 225٪.