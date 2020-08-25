عملاق صيني جديد لـ "جاك ما".. قيمته 225 مليار دولار

يبدو أن جاك ما مؤسس شركة علي بابا على أعتاب نجاح جديد، إذ اتخذ خطوات لطرح شركته الجديدة، التي تعمل في مجال المدفوعات الرقمية، بالبورصة، وهو الطرح الذي قد يحطم به الأرقام القياسية، ليصبح الأكبر في العالم، بعد شركة أرامكو السعودية، وشركة علي بابا.

وتقدمت شركة "آنت جروب" ANT GROUP التي أسسها ما، بطلب للطرح في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي، بهدف تمويل توسعات الشركة في الخدمات المالية، وتعزيز قياداتها كأكبر منصة للمدفوعات الرقمية بالصين.

موضوع يهمك أفاد الإفصاح السنوي لمجموعة علي بابا القابضة بأن المؤسس الشريك لها "جاك ما" قد قلص حصته في الشركة خلال العام الفائت إلى... جاك ما يبيع أسهماً في علي بابا بـ 8.2 مليار دولار شركات

وستستخدم الشركة حصيلة الطرح، لتوسيع المدفوعات العابرة للحدود، وتعزيز قدراتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وفقا لما قالته في البيان الأولي للطرح اليوم الثلاثاء.

وتعمل الشركة، التي تعد جوهرة تاج إمبراطورية علي بابا، على تسريع تطورها لتصبح مركزا تجاريا عبر الإنترنت لكل شيء، بدءا من القروض وخدمات السفر إلى توصيل الطعام، في محاولة لاستعادة المتسوقين الذين اتجهوا إلى تينسنت القابضة.

وبامتلاكها بيانات من مليارات من مستخدمي تطبيق علي باي، تعمل إي إن تي في مجال الخدمات المالية لكن على نطاق واسع، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنصات الاستثمار والإقراض الآلية.

وقد يصبح هذا الإدراج هو الأكبر هذا العام، وقد يفوق طرح شركة أرامكو السعودية البالغ 29 مليار دولار، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وتستهدف الشركة بلوغ قيمتها عند الطرح 225 مليار دولار، بناء على طرح أسهم بقيمة 30 مليار دولار، وذلك إذا ما كانت ظروف السوق مواتية.

وقالت شركة برنشتاين إن قيمة شركة آنت ارتفعت إلى 210 مليارات دولار مقابل 150 مليار دولار منذ عامين، لتصبح بذلك أكبر بمرتين من أكبر شركات الأوراق المالية في وول ستريت.

واختارت الشركة كلا من شاينا انترناشونال كورب، وسيتي غروب، وجي بي مورغان تشيس، ومورغان ستانلي، كمستشارين ماليين لطرح أسهمها في هونغ كونغ. واختارت سي أي سي سي وسي أس سي فاينشيال لطرح أسهمها في بورصة شنغهاي.