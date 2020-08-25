الغاز والتصنيع تكشف شبهة اختلاس بـ 34 مليون ريال

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز" المدرجة بسوق الأسهم السعودية، أنها اكتشفت بتاريخ 22 يوليو 2020، شبهة اختلاس من قبل مسؤول بقطاع الشؤون المالية (بحسب التحقيقات الأولية)، تمثلت في صرف مبالغ مالية دون مسوغات نظامية لجهات لا تربطها علاقة تعاقدية مع الشركة وذلك خلال الفترة من 2017 وحتى الربع الأول من عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية، أن المبالغ المشتبه في اختلاسها بلغت 34.2 مليون ريال، وقد قامت الشركة بتقديم بلاغ للجهات المختصة وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات في حينه.

وأكد مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية حرصه على حماية أموال الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت إدانته، واسترداد أموال الشركة.

وقامت الشركة بتعيين مكاتب استشارية مالية وقانونية لمباشرة القضية، من أجل القیام بخدمات التحقیق لتحدید وتقییم أثر ھذه العملیات على القوائم المالیة للفترة الحالیة والسنوات السابقة، حيث قالت إن المستشار لم يقم بالانتھاء من عمله بعد، وبالتالي فإنه لم یتم بعد تحدید أثر ھذه العملیات على ھذه القوائم المالیة الأولیة الموجزة.

وسجلت الشركة زيادة في أرباحها الفصلية بنسبة 62% إلى 13.2 مليون ريال نهاية الربع الثاني 2020 مقارنة مع أرباح بقيمة 8.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت أرباح الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 58% إلى 42.7 مليون ريال مقارنة مع 101.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.