الكابلات السعودية تقلص خسائرها الفصلية بـ 9.5%

أعلنت شركة الكابلات السعودية، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، مقلصة من خسائرها بنسبة 9.5%.

وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي خسائرها خلال تلك الفترة بلغت 16.58 مليون ريال، مقابل 18.32 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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وخلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، بلغت صافي خسائر الشركة 59.779 مليون ريال، مقابل 50.415 مليون ريال خلال نفس الفترة، بنسبة نمو 18.57%.

وعزت الشركة تقلص خسائرها إلى ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وانخفاض الدخل الآخر مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.