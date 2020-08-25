المملكة القابضة تتحول لخسارة فصلية بـ 1.12 مليار ريال

تحولت شركة المملكة القابضة في السعودية إلى خسارة فصلية بقيمة 1.12 مليار ريال نهاية الربع الثاني من العام الحالي مقابل أرباح بقيمة 143.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول"، أن سبب هذه النتائج يعود إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا ارتفاع الخسائر الأخرى.

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وأعلنت الشركة كذلك انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى الناتجة عن جائحة كوفيد 19، إضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وارتفاع خسائر أصول مالية وأيضا انخفاض دخل التوزيعات.

وقالت إن هذا التراجع يأتي على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق، وأيضا انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وكذلك انخفاض الأعباء المالية، إضافة إلى ارتفاع مكاسب من الاستثمارات وانخفاض مصروف ضريبة الدخل.

وتحولت المملكة القابضة إلى صافي خسارة بقيمة 1.17 مليار ريال نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة مع أرباح بقيمة 315 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة بقيمة 887.8 مليون ريال تمثل نسبة 2.4% من رأسمالها البالغ 37.06 مليار ريال حتى 30 يونيو 2020.