تراجع صافي أرباح "دراية ريت" لـ7.6 مليون ريال بالنصف الأول

انخفضت أرباح صندوق "دراية ريت" إلى 7.6 مليون ريال (0.07 ريال/ للوحدة) بنهاية النصف الأول 2020، بنسبة 70%، مقارنة بـ25.4 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام السابق.



وسبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:



- انخفاض إيرادات الإيجارات بنسبة 5%.



- تسجيل مخصص الانخفاض في قيم استثمارات عقارية بقيمة 17.5 مليون ريال.



جاء ذلك على الرغم من: انخفاض تكاليف التمويل وانخفاض المصاريف الأخرى.

وقد بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) الدفترية في نهاية الفترة 968.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، وصافي قيمة الوحدة الدفترية 9.01 ريال.



كما بلغت القيمة السوقية للأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 990.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2020، والقيمة السوقية للأصول العائدة للوحدة 9.22 ريال.