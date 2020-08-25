"صادرات" السعودية تعمق خسائرها الفصلية بأكثر من 3 مرات 

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، معمقة من خسائرها بنسبة 250%.

وبلغت صافي خسائر الشركة، خلال تلك الفترة، 11.5 مليون ريال لتزيد بنحو 3.5 مرة مقابل 3.28 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

موضوع يهمك قال محمد العمران، الرئيس التنفيذي أماك للاستثمارات أن الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجلت أرباحاً بـ13 مليون ريال وهو... "السعودية للصادرات الصناعية" تسجل أرباحاً فصلية بـ13 مليون ريال أسواق الخليج

وأوضحت الشركة، في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي خسائرها بلغت 11.25 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة تراجع 5%، مقابل 11.86 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، وكذلك ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، على الرغم من ارتفاع الإيرادات الأخرى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق للعام 2019، وفقا لبيان الشركة.