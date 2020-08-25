فواز الحكير تتحول لخسارة فصلية بـ 535 مليون ريال

تحولت شركة فواز الحكير وشركاه، إلى خسارة فصلية بقيمة 535.6 مليون ريال نهاية الربع الثاني 2020 مقابل أرباح فصلية 224 مليون ريال في نهاية الربع المماثل من العام السابق.

وذكرت الشركة في بيان لها على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول" اليوم أن الإيرادات انخفضت بنسبة 67.4% خلال الربع الأول من السنة المالية 2021، أي ما يعادل 1,167.5 مليون ريال مقارنة بالربع الأول من السنة المالية 2020.

ويرجع ذلك إلى الإغلاق المؤقت لأغلب المتاجر التابعة على خلفية تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19) امتثالا للتوجيهات الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والمقيمين واحتواء انتشار الفيروس في المملكة.

وفي هذا الإطار، قامت الشركة بوقف الأنشطة التشغيلية بشكل مؤقت بأغلب المتاجر التابعة في المملكة بدءًا من 16 مارس 2020.

وفي تطور لاحق تمت إعادة افتتاح شبكة المتاجر والمعارض التابعة بشكل تدريجي خلال الفترة بين 26 أبريل و21 يونيو 2020 بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة.

وقد شكل إغلاق شبكة المتاجر والمعارض التابعة عاملاً رئيسيًا لانخفاض الإيرادات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كما يعكس انخفاض الإيرادات تأثير تنفيذ المراحل النهائية من استراتيجية تعزيز محفظة العلامات التجارية وشبكة المعارض التابعة، والتي يتم بمقتضاها إغلاق المتاجر التي لا تدر أرباحًا للشركة واستبعاد العلامات التجارية ضعيفة الأداء.