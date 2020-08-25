"كيمانول" ترفع خسائرها الفصلية 263% لـ31.2 مليون ريال

تكبدت شركة كيمائيات الميثانول خسائر فصلية في الربع الثاني من 2020، 31.2 مليون ريال، مقابل خسائر 8.61 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019، بزيادة في الخسائر 263%.

وزادت الخسائر بنسبة 28.6%، مقارنة مع خسائر الربع السابق والتي كانت 28.6 مليون ريال.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، تكبدت كيمانول خسائر بلغت قيمتها 59.88 مليون ريال، مقابل خسائر 8.92 مليون ريال، في الربع الثاني من 2020، بارتفاع في الخسائر 571%.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع صافي الخسارة بشكل رئيسي يعود إلى انخفاض أسعار وكميات المبيعات وذلك نتيجةً للإغلاق الكلي أو الجزئي في معظم الأسواق العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بترشيد الكثير من نفقاتها مما أسهم في تقليص الخسائر بشكلٍ كبير.